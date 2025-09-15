Επιμένει ο «βραχνάς» του πληθωρισμού για την Ελλάδα

Άπιαστος θα παραμείνει ο στόχος για πληθωρισμό 2% για την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και Κεντρικές Τράπεζες), οι οποίες μάλιστα έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, λόγω των επίμονων και υψηλών ανατιμήσεων κατά βάση στις υπηρεσίες αλλά και στα τρόφιμα.
