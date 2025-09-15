Μενού

Επιμένει ο «βραχνάς» του πληθωρισμού για την Ελλάδα

Ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης.

Στιγμιότυπο από σούπερ μάρκετ
Άπιαστος θα παραμείνει ο στόχος για πληθωρισμό 2% για την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και Κεντρικές Τράπεζες), οι οποίες μάλιστα έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, λόγω των επίμονων και υψηλών ανατιμήσεων κατά βάση στις υπηρεσίες αλλά και στα τρόφιμα.

