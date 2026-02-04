Μενού

Εργάνη: Απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν 1 εκατομμύριο μισθωτοί στην εκπνοή του 2025

Τους τελευταίους μήνες του 2025 ανακοινώθηκαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις από πολυεθνικές, εν μέσω χαμηλής ζήτησης και αυτοματοποίησης λόγω τεχνητής νοημοσύνης.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το δ' τρίμηνο του 2025, καθώς από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο απολύθηκαν από την εργασία τους 726.284 μισθωτοί, ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς.

Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις του ΠΣ «Εργάνη», στο τέλος του έτους έχασαν τη δουλειά τους ή παραιτήθηκαν 988.178 υπάλληλοι, ενώ μια νέα θέση εργασίας βρήκαν άλλοι 747.147. 

