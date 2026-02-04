Εργάνη: Απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν 1 εκατομμύριο μισθωτοί στην εκπνοή του 2025

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το δ' τρίμηνο του 2025, καθώς από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο απολύθηκαν από την εργασία τους 726.284 μισθωτοί, ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς.
Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις του ΠΣ «Εργάνη», στο τέλος του έτους έχασαν τη δουλειά τους ή παραιτήθηκαν 988.178 υπάλληλοι, ενώ μια νέα θέση εργασίας βρήκαν άλλοι 747.147.
