ΕΡΓΑΝΗ: Οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις το καλοκαίρι - 1 στις 3 νέες θέσεις αφορά 20άρηδες

Μπορεί το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών, όμως μέσα στην «καρδιά» του καλοκαιριού και μεσούσης της τουριστικής σεζόν, οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, με τις τελευταίες να αφορούν κυρίως νέα παιδιά χωρίς ειδίκευση και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο απασχόλησης του διμήνου η πολυπληθέστερη ομάδα των νέων θέσεων εργασίας αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών (107.066 τον Ιούνιο και 94.917 τον Ιούλιο).

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