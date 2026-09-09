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ΕΡΓΑΝΗ: Οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις το καλοκαίρι - 1 στις 3 νέες θέσεις αφορά 20άρηδες

Τι δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τις απολύσεις και τις προσλήψεις το καλοκαίρι του 2026. Η αγορά Ιουνίου - Ιουλίου.

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Μπορεί το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών, όμως μέσα στην «καρδιά» του καλοκαιριού και μεσούσης της τουριστικής σεζόν, οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, με τις τελευταίες να αφορούν κυρίως νέα παιδιά χωρίς ειδίκευση και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο απασχόλησης του διμήνου η πολυπληθέστερη ομάδα των νέων θέσεων εργασίας αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών (107.066 τον Ιούνιο και 94.917 τον Ιούλιο).

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