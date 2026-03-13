Μενού

Έρχεται η νέα κλαδική σύμβαση σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία - Τι θα προβλέπει

Νέα κλαδική σύμβαση την προσεχή Τρίτη 17/3 ετοιμάζονται να υπογράψουν οι Ομοσπονδίες σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία.

Εργαζόμενος στην εστίαση
Νέα κλαδική σύμβαση που θα καλύπτει τους 450.000 εργαζόμενους σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία και θα επεκταθεί αυτόματα στο σύνολο των εργαζομένων των εν λόγω κλάδων, ετοιμάζονται να υπογράψουν την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου οι Ομοσπονδίες που τους εκπροσωπούν, με την συνδρομή της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (ως τριτοβάθμιες οργανώσεις).

