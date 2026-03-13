Έρχεται η νέα κλαδική σύμβαση σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία - Τι θα προβλέπει

Νέα κλαδική σύμβαση που θα καλύπτει τους 450.000 εργαζόμενους σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία και θα επεκταθεί αυτόματα στο σύνολο των εργαζομένων των εν λόγω κλάδων, ετοιμάζονται να υπογράψουν την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου οι Ομοσπονδίες που τους εκπροσωπούν, με την συνδρομή της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (ως τριτοβάθμιες οργανώσεις).
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της φονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη: Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο
- Σταύρος Λάλας: «Αυτός που έδωσε την πληροφορία στην Τσουδερού έκανε το λάθος»
- Ο Τραμπ έχει φάει κόλλημα με αυτά τα παπούτσια και τα κάνει δώρο σε όλους - Γιατί κάποιοι γελάνε μ' αυτά;
- Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.