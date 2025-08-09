Έρχεται «κατιούσα» για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα «δείξει» Μπάιντεν

Η τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκάλεσε σοβαρή πολιτική αναστάτωση, λόγω της ασυνήθιστα μεγάλης καθοδικής αναθεώρησης των στοιχείων για τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο Ντοναλντ Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του BLS και την κατηγόρησε για χειραγώγηση των στοιχείων για πολιτικούς λόγους, όμως η διάθεσή του δύσκολα θα βελτιωθεί όταν δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο τα αποτελέσματα της ετήσιας αναθεώρησης.

Κι αυτό, διότι η αναθεώρηση προς τα κάτω αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη…

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή της η Commerzbank, μία φορά τον χρόνο, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης αναφοράς (benchmark revision), τα δεδομένα για την απασχόληση από τις μηνιαίες έρευνες συγκρίνονται με ένα πιο πλήρες σύνολο στοιχείων, το οποίο έχει ως βασική πηγή δεδομένων τις υποχρεωτικές αναφορές των επιχειρήσεων σχετικά με την ασφάλιση ανεργίας. Συνήθως η σύγκριση των στοιχείων αποκαλύπτει στη συνέχεια την ανάγκη για αναθεωρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr.