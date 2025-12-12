Έσπασε το φράγμα του 1 δισ. η ελληνική αγορά μικροτσίπ - Έρχεται εθνική στρατηγική

Μεγαλώνει το οικοσύστημα των ημιαγωγών στη χώρα, την ώρα που η Ελλάδα κάνει τα πρώτα βήματα χαρτογράφησης του, με απώτερο στόχο την χάραξη σχετικής, εθνικής στρατηγικής.
Φιλοδοξία είναι η εθνική αυτή στρατηγική να είναι έτοιμη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, ώστε βραχυπρόθεσμα να μετατρέψει την χώρα σε περιφερειακό κόμβο στη σχεδίαση, το testing και το packaging μικροτσίπ, ενώ μακροπρόθεσμα να συμβάλλει και στην δημιουργία παραγωγικών μονάδων εντός ελληνικών συνόρων.
