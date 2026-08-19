Έτοιμη η λίστα για τη μείωση τιμών: Οι 8 κατηγορίες προϊόντων που αναμένουν εκπτώσεις

Η λίστα με τα βασικά προϊόντα που θα δουν μείωση τιμών έχει πλέον οριστικοποιηθεί, προσφέροντας υποτιθέμενα μία δημοσιονομική «ανάσα» στους καταναλωτές.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στο ολοένα αυξανόμενο κόστος ζωής σε συνάρτηση με τη μισθολογική αδράνεια, και αναμένεται να επηρεάσει σε έναν βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι νέες τιμές θα εφαρμοστούν σε μια σειρά προϊόντων, περιλαμβάνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη στήριξη των νοικοκυριών και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Η λίστα για την μείωση τιμών

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, μεσολαβούν περίπου 10 ημέρες για την εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας, που θα ισχύσει από 31/8 έως και 31/12 του 2026, ενώ στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προστεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα.

Κατά μέσο όρο οι εκτπώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% - 7%, αφορώντας περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών και συγκεκριμένα:

κρεατικά

γαλακτοκομικά

αυγά

ζυμαρικά

βρεφικές τροφές

καφές

απορρυπαντικά

σχολικά