Απογοητευτικά είναι τα νούμερα για την Ελλάδα στη νέα έκθεση της Eurostat, η οποία αποκαλύπτει ότι η χώρα μας στα βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στην έκθεση της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό του

πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό το 2025 ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία 29% ακολουθούμενη... από την Ελλάδα με 27.5%.

Έπεται η Ρουμανία με 27,4%, η Λιθουανία με 26,3%, η Ισπανία με 25,7% και η Λετονία με 24,7%.

Αντίθετα, στο άλλο άκρο βρίσκεται η Τσεχία με 11,5%.

Η «πρωτιά» της Ελλάδας στην έκθεση της Eurostat

Στην έκθεση, η «υλική στέρηση» αναφέρεται στην αναγκαστική αδυναμία - και όχι στην επιλογή να μην το πράξουν - να πληρώσουν συγκεκριμένα έξοδα. Ένα παράδειγμα είναι τα απρόβλεπτα οικονομικά έξοδα.

Το 2025, σχεδόν 3 στους 10 (29,2%) ανθρώπους στην ΕΕ που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο.

Περισσότερο από το 40,0% του πληθυσμού δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο το 2025 σε τέσσερις χώρες της ΕΕ:

​​ Ελλάδα 50,5%,

50,5%, Λετονία 43,7%

Βουλγαρία 42,4%

Λιθουανία 41,1%

Οι τέσσερις χώρες στην κορυφή της λίστας της ΕΕ που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε έκτακτα έξοδα | Eurostat

Αντίθετα, ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού στην Ολλανδία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τέτοια έξοδα (15,3%).