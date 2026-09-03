Απογοητευτικά είναι τα νούμερα για την Ελλάδα στη νέα έκθεση της Eurostat, η οποία αποκαλύπτει ότι η χώρα μας στα βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στην έκθεση της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό του
πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό το 2025 ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία 29% ακολουθούμενη... από την Ελλάδα με 27.5%.
Έπεται η Ρουμανία με 27,4%, η Λιθουανία με 26,3%, η Ισπανία με 25,7% και η Λετονία με 24,7%.
Αντίθετα, στο άλλο άκρο βρίσκεται η Τσεχία με 11,5%.
Η «πρωτιά» της Ελλάδας στην έκθεση της Eurostat
Στην έκθεση, η «υλική στέρηση» αναφέρεται στην αναγκαστική αδυναμία - και όχι στην επιλογή να μην το πράξουν - να πληρώσουν συγκεκριμένα έξοδα. Ένα παράδειγμα είναι τα απρόβλεπτα οικονομικά έξοδα.
Το 2025, σχεδόν 3 στους 10 (29,2%) ανθρώπους στην ΕΕ που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο.
Περισσότερο από το 40,0% του πληθυσμού δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο το 2025 σε τέσσερις χώρες της ΕΕ:
- Ελλάδα 50,5%,
- Λετονία 43,7%
- Βουλγαρία 42,4%
- Λιθουανία 41,1%
Αντίθετα, ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού στην Ολλανδία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τέτοια έξοδα (15,3%).
- «Πού τον πας έτσι;» - Τι απάντησε η Τούνη σε όσους έκραξαν τον σύντροφό της για το ντύσιμό του
- Έλενα Ακρίτα: «Πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κύριος Πορτοσάλτε σε ψυχίατρο»
- 11 πρόσωπα που έχουμε ξεχάσει ότι πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ
- H ξαφνική λατρεία των Μεξικάνων για τον «Έλληνα με το 77» του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.