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Eurostat: Στο 3,7% «σκαρφάλωσε» ο πληθωρισμός τον Αυγούστο - Αυξήθηκε κατά μια μονάδα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά μια μονάδα από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, συγκεκριμένα από 2,7% πήγε στο 3,7%.

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Άνοδο μιας μονάδας μέσα στο διάστημα ενός μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος ανέβηκε στο 3,7% από το 2,7% του Ιουλίου, σύμφωνα με τη Eurostat. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίος στην ενέργεια που αποτελεί το μείζον πρόβλημα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα των δείκτη τιμών.

Σημειώνεται πως σε όλη την Ευρωζώνη σημειώνονται ανοδικές τάσεις, με τον συνολικό πληθωρισμό να ανεβαίνει στι 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μια μονάδα πάνω από τον μέσο όρο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, αναμένεται να φανεί τον Σεπτέμβρη αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και αν αυτό θα φανεί ποιοτικά και ποσοτικά στους δείκτες. Αυτή τη στιγμή ωστόσο ο Αύγουστος καταγράφει επιβάρυνση. 

Σε 10 σχεδόν ημέρες πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα σαφής εικόνα από την Eurostat, ενώ θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

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