Έξυπνοι τρόποι επαγγελματικής δικτύωσης σε ψηφιακές πλατφόρμες - Οι «χρυσοί» κανόνες του Linkedin

Χρήσιμες συμβουλές για το πώς να συνδεθείτε με άλλους στο LinkedIn και να πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα.

LinkedIn app
Επαγγελματική πλατφόρμα LinkedIn | Shutterstock
Στο σημερινό επαγγελματικό τοπίο, το LinkedIn είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ψηφιακό βιογραφικό. Αποτελεί μια πλατφόρμα δικτύωσης, μάθησης και ανάπτυξης ουσιαστικών επαγγελματικών σχέσεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αμηχανία ή αβεβαιότητα σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν αυτές τις συνδέσεις.

'Οπως αναφέρει η Manpowergroup, είτε απευθύνεστε σε έναν πρώην συνάδελφο, έναν υπεύθυνο προσλήψεων είτε σε κάποιον που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ, υπάρχει τρόπος στο να κάνετε το networking στο LinkedIn να δείχνει αυθεντικό και με σεβασμό, αντί να μοιάζει ψυχρό ή υπερβολικά τυπικό. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να συνδεθείτε με άλλους στο LinkedIn και να πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα.

