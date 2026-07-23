Ευρώπη: Στα ύψη το gender pay gap - Πόσα χρήματα χάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα

Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών, γνωστό και ως gender pay gap φαίνεται να μην μειώνεται στην ΕΕ. Συγκεκριμένα οι γυναίκες χάνουν 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, με την αντιστοιχία να ανέρχεται στα 3.900 ευρώ ανά άτομο, καθώς αρκετές χώρες δεν τήρησαν την προθεσμία της Οδηγίας της ΕΕ για την μισθολογική διαφάνεια.

Επομένως, το μισθολογικό χάσμα είναι πραγματικό και φαίνεται να επηρεάζει την τσέπη των γυναικών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 11,1% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας στην ΕΕ, μια γυναίκα κερδίζει μόλις 88,9 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, το χάσμα γίνεται πιο εμφανές, καθώς η μέση γυναίκα αμείβεται με σχεδόν 3.900 ευρώ λιγότερα ετησίως σε σύγκριση με τους άνδρες στην ΕΕ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) που βασίζονται επίσης σε στοιχεία της Eurostat. Αυτό σημαίνει ότι οι 92,5 εκατομμύρια γυναίκες που εργάζονται στην ΕΕ χάνουν συνολικά περισσότερα από 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Το κόστος των μέτρων για τη διαφάνεια των αμοιβών είναι χαμηλό για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η ανάλυση αυτή καταδεικνύει ότι η αδράνεια των εθνικών κυβερνήσεων θα κοστίσει στις εργαζόμενες γυναίκες δισεκατομμύρια σε απώλειες αποδοχών», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έσθερ Λιντς.

Σε ποιες χώρες οι γυναίκες χάνουν ή κερδίζουν περισσότερα

Η Οδηγία της ΕΕ για τη διαφάνεια των αμοιβών αφορά επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους, επομένως η εκτίμηση αυτή αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο τμήμα του γυναικείου εργατικού δυναμικού, το οποίο περιλαμβάνει 43 εκατομμύρια γυναίκες.

Το Λουξεμβούργο είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ όπου οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άνδρες, κερδίζοντας περίπου 474 ευρώ περισσότερα ετησίως. Η μέση εργαζόμενη γυναίκα χάνει περισσότερα από 5.000 ευρώ ετησίως στη Φινλανδία (7.592 ευρώ), την Αυστρία (6.854 ευρώ), τη Γερμανία (6.049 ευρώ) και τη Σουηδία (5.116 ευρώ), με βάση στοιχεία του 2025.

Οι μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων | ETUC/Eurostat

Η ετήσια απώλεια υπερβαίνει επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ (3.881 ευρώ) στην Εσθονία (4.967 ευρώ), τη Γαλλία (4.536 ευρώ), την Τσεχία (4.499 ευρώ) και την Ιρλανδία (4.129 ευρώ), ξεπερνώντας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το όριο των 4.000 ευρώ.

Οι εκτιμώμενες απώλειες ανέρχονται σε 3.684 ευρώ στην Ολλανδία, 3.487 ευρώ στη Σλοβακία, 3.405 ευρώ στην Κύπρο, 3.181 ευρώ στην Ουγγαρία, 2.856 ευρώ στη Λετονία, 2.591 ευρώ στην Ελλάδα, 2.404 ευρώ στη Λιθουανία, 2.245 ευρώ στη Σλοβενία ​​και 2.005 ευρώ στην Ισπανία.

Το χαμηλότερο ποσό καταγράφεται στο Βέλγιο, με μόλις 322 ευρώ. Επίσης, το ποσό παραμένει κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ στη Ρουμανία και την Πολωνία. Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ, η Ιταλία παρουσιάζει το χαμηλότερο επίπεδο, στα 1.557 ευρώ