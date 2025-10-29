Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, όπως αναμενόταν από την πλειονότητα της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το εύρος επιτοκίων διαμορφώνεται πλέον στο 3,75% – 4%.

Η συγκυρία είναι ιδιόμορφη για τους αξιωματούχους της Fed, οι οποίοι αναγκάζονται να λαμβάνουν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής σχεδόν «στα τυφλά», καθώς η έλλειψη σημαντικών οικονομικών στοιχείων λόγω του σχεδόν μηνιαίου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δυσχεραίνει την ανάλυσή τους.

Πρόκειται για μια αντίφαση, δεδομένου ότι η Fed δηλώνει ότι η πολιτική της είναι πάντα «data dependent».

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η Fed είχε μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες, τηρώντας προηγουμένως στάση αναμονής, εν μέρει λόγω της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ και των υψηλών δασμών που επέβαλε στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ.

Γιατί η Fed ρισκάρει την αξιοπιστία της με τις μειώσεις επιτοκίων

Με τον πληθωρισμό να παραμένει κολλημένος στο 3%, η αιτιολόγηση των μειώσεων κάθε άλλο παρά σαφής είναι. Η οικονομία συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, ενώ το κλείσιμο της κυβέρνησης εμποδίζει τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων. Επίσης, η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, ωστόσο η αντίφαση ανάμεσα στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, οικονομική ασάφεια και αυτοπεποίθηση των επενδυτών ως προς τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής είναι ανησυχητική.

Οι επενδυτές ίσως αρχίσουν να πιστεύουν ότι η Fed, παρά τις δεσμεύσεις της, είναι διατεθειμένη να ανεχθεί πληθωρισμό 3% επ’ αόριστον, όπως αναφέρει το insider.gr.

Ο Τζερόμ Πάουελ και η ομάδα του αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, κυρίως την αβεβαιότητα που προκαλούν οι μεταβαλλόμενοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ και οι επιθέσεις στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Ωστόσο, αυτή η επιπλέον σύγχυση αποτελεί έναν ακόμη λόγο να αποφευχθεί η υπερβολική χαλάρωση. Οι επενδυτές δεν δείχνουν να συμμερίζονται αυτή την επιφυλακτικότητα· στηριζόμενοι στο «dot plot» της Fed και στις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων, αποδίδουν πιθανότητες άνω του 90% για μία ακόμη μείωση των 25 μονάδων βάσης το Δεκέμβριο.

Ο πυρήνας του δείκτη PCE, το μέτρο που προτιμά η Fed, είχε μειωθεί στο 3,1% στο τέλος του 2023. Όμως, δύο χρόνια αργότερα, παραμένει γύρω στο 3%. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι σε ένα χρόνο θα είναι μόλις λίγο χαμηλότερος. Οι προβλέψεις για την ανεργία έχουν αυξηθεί ελαφρά, αλλά παραμένουν συμβατές με την πλήρη απασχόληση.

Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη, αντίθετα, είναι καλύτερες από πριν. Με όλα αυτά, η Fed μειώνει τα επιτόκια; Θα ήταν εύκολο, αναφέρει το Bloomberg, εάν ο στόχος της είναι 3% και όχι 2%.

Η Fed υποστηρίζει ότι το μακροπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο είναι 1%. Με πληθωρισμό στο 3%, αυτό συνεπάγεται ουδέτερο επιτόκιο 4%, δηλαδή περίπου εκεί όπου βρίσκεται τώρα. Επομένως, απλώς διατηρώντας αμετάβλητο το επιτόκιο, η Fed θα ανεχόταν πληθωρισμό 3%, δεδομένου ότι η μείωσή του δύσκολα δείχνει δέσμευση στο 2%.

Η Fed τονίζει ότι η «ισορροπία κινδύνων» ως προς τη διπλή της εντολή έχει μεταβληθεί: η αγορά εργασίας, λέει, επιβραδύνεται πολύ γρήγορα, ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί αργά, χάρη σε ένα επιτόκιο που παραμένει «μέτρια περιοριστικό». Και τα δύο σκέλη αυτού του επιχειρήματος είναι αμφισβητήσιμα. Οι προσλήψεις έχουν μειωθεί αισθητά, πράγματι, αλλά η ανεργία έχει αυξηθεί ελάχιστα.

Πιθανότατα, η αιτία είναι ότι η καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης έχει μειώσει την προσφορά εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο μισθών, διατηρώντας τον πληθωρισμό επίμονα υψηλό, ακόμη κι αν οι προσλήψεις μειώνονται.

Επιπλέον, η δημοσιονομική πολιτική έχει ενισχύσει τη ζήτηση μέσω των φορολογικών περικοπών του λεγόμενου μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου. Στο μεταξύ, όπως σημειώθηκε, ο πληθωρισμός υποχωρεί πολύ αργά, και ένα επιτόκιο 3,5% δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί περιοριστικό.

Η αξιοπιστία της Fed υπονομεύεται περαιτέρω από την εντύπωση ότι μπορεί να υποκύπτει στις πιέσεις του Λευκού Οίκου για φθηνότερο χρήμα και από το γεγονός ότι η ιδέα ενός στόχου πληθωρισμού 3% δεν είναι, στην πραγματικότητα, αβάσιμη.

Πολλοί ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ένας υψηλότερος στόχος θα επέτρεπε στην αγορά εργασίας να προσαρμόζεται πιο ευέλικτα, και θα μείωνε την πιθανότητα η Fed να παγιδευτεί ξανά στο μηδενικό κατώτατο όριο επιτοκίων σε μελλοντική ύφεση. Η ανοχή σε 3% πληθωρισμό επ’ αόριστον δεν θα ήταν παράλογη, ειδικά αν η ανεργία συνέχιζε να αυξάνεται.