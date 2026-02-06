Ποια είναι η 26χρονη «σταρ» του Forbes 30 Under 30 που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων στις ΗΠΑ

Η λίστα Forbes 30 Under 30 έχει δει αρκετούς «αποφοίτους της» να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη, και τώρα στο στόχαστρο μπήκε και η Gokce Guven, 26χρονη Τουρκάλα υπήκοος και ιδρύτρια πασίγνωστης fintech startup με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ για πολλαπλές πράξεις φερόμενης απάτης.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι η κ. Guven κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για απάτη σε κινητές αξίες, απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, απάτη σχετική με βίζα και επιβαρυντική κλοπή ταυτότητας.

"I think in the next 5 to 10 years every brand will become a fintech company in the back end." @0xGokce, #ForbesUnder30 lister, spoke about her predictions for the future of marketing and fintech. https://t.co/g4zYW1axun pic.twitter.com/DOGrSoirIn — Forbes (@Forbes) December 19, 2024

Οι κατηγορίες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο δήλωσε ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με τον γύρο αρχικής χρηματοδότησης της εταιρείας της τον Απρίλιο του 2024.

Η εταιρεία, σύμφωνα με το ndtv.com, η οποία ιδρύθηκε το 2022, δηλώνει ότι βοηθά εταιρείες να δημιουργούν και να αξιοποιούν οικονομικά προγράμματα επιβράβευσης πελατών μέσω συνεργασιών affiliate.

Η συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 το 2025, η οποία ανέφερε ότι στους πελάτες της περιλαμβάνονταν τεράστια εταιρεία σοκολατοποιίας και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η εταιρεία σοκολατοποιίας συγκέντρωσε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από δώδεκα επενδυτές, παρουσιάζοντας ψευδείς πληροφορίες σε επενδυτικό pitch deck.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το υλικό παρουσίασης ισχυριζόταν ότι 26 brands χρησιμοποιούσαν την εταιρεία της και άλλα 53 βρίσκονταν σε καθεστώς «live freemium», ενώ στην πραγματικότητα αρκετά από αυτά είχαν μόνο πιλοτικά προγράμματα ή δεν είχαν καμία συμφωνία.

Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι το pitch deck παρουσίαζε ψευδώς πως τα έσοδα της εταιρείας της αυξάνονταν σταθερά και ότι είχαν φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) έως τον Μάρτιο του 2024.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Guven διατηρούσε δύο διαφορετικά σύνολα οικονομικών στοιχείων, εκ των οποίων το ένα περιείχε διογκωμένα νούμερα που παρουσιάζονταν στους επενδυτές, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ακόμη ότι η κ. Guven χρησιμοποίησε ψευδείς ισχυρισμούς και πλαστογραφημένα έγγραφα για να εξασφαλίσει αμερικανική βίζα για άτομα που υποτίθεται ότι διέθεταν «εξαιρετικές ικανότητες».