Forbes: Αυτοί είναι οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο για το 2026

Κάθε χρόνο που περνάει, ανανεώνεται η λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα για το 2026, θα παρατηρήσει κανείς ότι λίγα έχουν αλλάξει στη «χρυσή κατάταξη», με μόνο δύο άτομα να αλλάζουν θέση.

Ο λόγος για τον Warren Buffett, ο οποίος ανέβηκε στην 9η θέση, ενώ ο συνιδρυτής της Zara, Amancio Ortega, έπεσε στην 10η θέση. Και οι δύο ήταν μεταξύ των μόλις τεσσάρων από τους 10 πλουσιότερους που αύξησαν την περιουσία τους τον Φεβρουάριο.

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος ήταν μακράν ο Έλον Μασκ, ο οποίος πρόσθεσε 64 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του τον περασμένο μήνα και περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους και έθεσε ένα ακόμη νέο ρεκόρ πλούτου.

Υπενθυμίζεται ότι, τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν όλο και πιο κοντά στον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου πληθαίνουν και σύμφωνα με τα στατιστικά...μάλλον θα γίνει.

Forbes 2026: Αναλυτικά η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο

1) Έλον Μασκ (Elon Musk)

Καθαρή περιουσία: 839 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: SpaceX, Tesla,

Ηλικία: 54

Τόπος διαμονής: Ώστιν, Τέξας

Ιθαγένεια: ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ | Shutterstock

2) Λάρι Πέιτζ (Larry Page)

Καθαρή περιουσία: 257 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Google

Ηλικία: 52

Τόπος διαμονής: Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

3. Σεργκέι Μπριν (Sergey Brin)

Καθαρή περιουσία: 237 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Google

Ηλικία: 52

Τόπος διαμονής: Λος Άλτος, Καλιφόρνια

Ιθαγένεια: ΗΠΑ

4. Τζέφ Μπέζος (Jeff Bezos)

Καθαρή περιουσία: 224 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Amazon

Ηλικία: 61

Τόπος διαμονής: Μαϊάμι, Φλόριντα

Ιθαγένεια: ΗΠΑ

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος | AP

5. Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg)

Καθαρή περιουσία: 222 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Meta (Facebook)

Ηλικία: 41

Τόπος διαμονής: Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια

Ιθαγένεια: ΗΠΑ

6. Λάρι Έλισον (Larry Ellison)

Καθαρή περιουσία: 191 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Oracle

Ηλικία: 81

Τόπος διαμονής: Μανάλαπαν, Φλόριντα

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

7. Μπερνάρ Αρνό (Bernard Arnault)

Καθαρή περιουσία: 171 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: LVMH/ είδη πολυτελείας

Ηλικία: 76

Τόπος διαμονής: Παρίσι

Υπηκοότητα: Γαλλία

8. Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang)

Καθαρή περιουσία: 154 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Ημιαγωγοί

Ηλικία: 62

Τόπος διαμονής: Λος Άλτος, Καλιφόρνια

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

9. Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett)

Καθαρή περιουσία: 149 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Berkshire Hathaway

Ηλικία: 95

Τόπος διαμονής: Ομάχα, Νεμπράσκα

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Γουόρεν Μπάφετ | Shutterstock

10. Αμάνθιο Ορτέγα (Amancio Ortega)

Καθαρή περιουσία: 148 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προηγούμενο μήνα)

Πηγή: Zara

Ηλικία: 89

Τόπος διαμονής: Λα Κορούνια, Ισπανία

Υπηκοότητα: Ισπανία