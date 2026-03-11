Μενού

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο Ε1 μειώνουν φόρους για επαγγελματίες και φορολογούμενους με παιδιά

Με νέους κωδικούς που φέρνουν μειώσεις φόρου και χαμηλότερα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους έρχεται φέτος το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων.

Με νέους κωδικούς που φέρνουν μειώσεις φόρου και χαμηλότερα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους έρχεται φέτος το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

