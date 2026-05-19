Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Αυτόματα, χωρίς παρέμβαση της Φορολογικής Διοίκησης, θα καταλογίζονται τα πρόστιμα σε όποια πρόσωπα υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Εφόσον προβλέπεται η επιβολή προστίμων, οι «καμπάνες» θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους στην πύλη myAADE, από τη στιγμή που αυτοί θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Φορολογικές δηλώσεις - Πώς θα στέλνονται τα πρόστιμα

Το νέο πλαίσιο για τα αυτόματα πρόστιμα, περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026. Όπως αναφέρεται:

Σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1 ή Ν) για τις οποίες έχουν σχετική υποχρέωση, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει – με ανάρτηση στους λογαριασμούς που διατηρούν στην ψηφιακή πύλη myAADE (πρώην ΤΑΧΙSnet) – εκκαθαριστικά σημειώματα στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των εν λόγω φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγουμένων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.), καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).

Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων, λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.

Διαβάστε ακόμα: Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα, τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων ενώ ελέγχεται εάν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

Φορολογικές δηλώσεις - Αναλυτικά τα πρόστιμα

Πιο συγκεκριμένα διαμορφώνονται ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική: 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).

Εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου έως 100 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ, τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης κλπ) από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

Παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Μη υποβολή ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακράτησης φόρου ή δήλωσης Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σήμερα, στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων ή ΦΠΑ, στις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων, οι φορολογούμενοι χρειάζεται να περιμένουν για πολλούς μήνες ή ακόμη και για 1-2 έτη τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες (τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ) να ελέγξουν και να εντοπίσουν τις περιπτώσεις αυτές και, τελικά, να εκδώσουν τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίμων.