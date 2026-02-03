Φορολογικές δηλώσεις: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά για χιλιάδες - Ποιες ρυθμίσεις «ξεφουσκώνουν» τον λογαριασμό

Λιγότερο φόρο θα γράφει φέτος το «ραβασάκι» της φορολογικής δήλωσης για χιλιάδες φορολογούμενους. Στα νέα έντυπα που θα υποβληθούν ενσωματώνονται παρεμβάσεις οι οποίες «ψαλιδίζουν» τις επιβαρύνσεις και «ξεφουσκώνουν» τα εκκαθαριστικά.
Στους ωφελημένους των φετινών φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, φορολογούμενοι που επιβαρύνονταν από τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ή έριξαν κλειστές κατοικίες στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
