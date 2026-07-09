Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή τους – Καταιγισμός αιτημάτων

Παράταση μίας εβδομάδας για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις ενδέχεται να δώσει η ΑΑΔΕ, μετά τον καταιγισμό αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.

Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατ.

Φορολογικές δηλώσεις - Έπεσαν έξω...σχεδόν 1 εκατομμύριο

Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε έξι μόλις ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, επισημαίνουν ότι: ο τεράστιος όγκος δουλειάς (Mydata, πλατφόρμες κάθε είδους, και πολλά ακόμα) που έχει προστεθεί στην εργασία τους και συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, βαραίνει την έτσι κι αλλιώς μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου.

Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην -τόσο αναγκαία- άδεια διακοπών των συναδέλφων», αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περίπου το 87% των υπόχρεων υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους, και το 34,46% πληρώνουν πρόσθετο φόρο ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6,1 εκατ. δηλώσεων σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος.