Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση σήμερα - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Έγινε σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση για τη φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2025 που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα.

Όπως πάντα, η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα αποτελέσματα της κλήρωσης και αν κερδίσατε.

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Τα ποσά που μοιράζονται

Υπενθυμίζεται δε πως τα ποσά που κερδίζουν οι τυχεροί είναι τα εξής:

Στα 50.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που δίνεται σε έναν τυχερό

Στα 20.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που παίρνουν 5 τυχεροί

Στις 5.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που δίνεται σε 50 τυχερούς

Στα 2.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που παίρνουν 500 τυχεροί

Οι φορολογούμενοι που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

Έχουν προθεσμία 3 μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος