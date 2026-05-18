Οι λάτρεις της πιο δροσερής, καλοκαιρινής απόλαυσης βρίσκονται φέτος μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς το παγωτό ακρίβαινει επικίνδυνα.

Από τη μία πλευρά του πάγκου, οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ένα αναπόφευκτο ντόμινο, τα αυξημένα μεταφορικά, η ενέργεια και οι πανάκριβες πρώτες ύλες έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι καταναλωτές βλέπουν απλώς τα πορτοφόλια τους να αδειάζουν με την ταχύτητα.λιωμένου παγωτού.

Η αλήθεια των αριθμών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega:

Μπάλα σε κυπελάκι: Από 2,00€ – 4,00€ (το 2025) σκαρφάλωσε στα 2,50€ – 4,50€.

Και σαν να μην έφτανε το σοκ των τιμών, στο παιχνίδι έχει μπει δυναμικά και η τάση του shrinkflation. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Τα παγωτά μικραίνουν αισθητά και οι μερίδες συρρικνώνονται. Έτσι, ακόμα κι αν σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές φαίνεται να μένουν σταθερές ή να "τσιμπάνε" ελάχιστα σεντ, η ουσία για τον καταναλωτή παραμένει μία και πικρή: Πληρώνουμε περισσότερα, για να φάμε λιγότερο.