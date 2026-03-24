Fuel Pass 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή και οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τις αιτήσεις

Πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης για τις αιτήσεις στο gov.gr για το Fuel Pass 2026, με την πληρωμή των δικαιούχων να τοποθετείται χρονικά λίγο πριν το Πάσχα.

Καθώς κρίση στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να βγάλει από το «συρτάρι» τη συνταγή του Fuel Pass, όπως είχε γίνει και την εποχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, με το Fuel Pass 2026, δόθηκε και επιδότηση 16 λεπτά στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.

Fuel Pass 2026: Οι αιτήσεις και η ημερομηνία για την πληρωμή

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πλατφόρμα των αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Το πρωί της Τρίτης (24/3) δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για το έκτακτο επίδομα καυσίμων από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το fuel pass, σημείωσε ότι «τρεις στους τέσσερις θα ωφεληθούν», μέχρι την τιμή 2,11 ευρώ το λίτρο, και «παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα» και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης.

«Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε.

Fuel Pass 2026: Τα ποσά και πώς να τα αυξήσετε

Στην εξειδείκευση των μέτρων, αναφέρθηκε πως τα ποσά της επιδότησης θα είναι διαφορετικά για όσους επιλέξουν την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό τους λογαριασμό και για αυτούς που θα προτιμήσουν την ψηφιακή κάρτα.

Έτσι, ένας δικαιούχους που ζει σε ηπειρωτική περιοχή και κατέχει αυτοκίνητο θα λάβει 40 ευρώ επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό για το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος, ενώ αν επιλέξει την ψηφιακή κάρτα θα λάβει 50 ευρώ.

Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα.

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ χωρίς κάρτα σε ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.

Επομένως, όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν περισσότερα χρήματα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Fuel Pass

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος

με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Είναι τα διευρυμένα όρια που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Τα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός τριών έως τεσσάρων μηνών από την καταβολή τους.

Πώς η αίτηση για το Fuel Pass 2026

Ο πολίτης εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα για το Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet από το gov.gr. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

Είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου.

Είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα χρειαστούν:

Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

Να συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Ενώ:

Εφόσον επιλέξουν ως μέθοδο χορήγησης την «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.