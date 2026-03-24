Διαδέχεται τον Λαριτζανί ο Μοχαμάντ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο «σκληρόπετσος» Φρουρός της Επανάστασης

Ο «σκληροπυρηνικός» Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ αναλαμβάνει νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο κανάλι τους στο Telegram.

Ο Ζολγκάντρ διαδέχεται τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα είναι αυτός που θα συντονίζει σημαντικούς πυλώνες της ιρανικής πολιτικής.

«Με τη γνώμη και την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και με διάταγμα του Προέδρου, ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυβερνοσωμάτιο των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης».

Μοχαμάντ Ζολγκάντρ: «Ψημένος» στο πεδίο της μάχης

Η ανακοίνωση του διορισμού του υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κρίνεται ως σημαντική.

Ο Ζολγκάντρ δεν είναι ένας τυχαίος γραφειοκράτης· είναι ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με τεράστια εμπειρία στις μυστικές επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια.

Ο διορισμός του δείχνει ότι οι Φρουροί έχουν πάρει πλέον τα «κλειδιά» της χώρας από τους πολιτικούς.