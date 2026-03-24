Παγκόσμιο Κύπελλο: Απειλούνται έσοδα 30,5 δισ. δολαρίων;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε ένα φόντο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προκαλώντας άγχος στους ηγέτες του τουρισμού παγκοσμίως, που προοικονομούν μια πιο συγκρατημένη ώθηση στην οικονομία των ΗΠΑ από ό,τι είχε αρχικά υποσχεθεί η FIFA και η κυβέρνηση Τραμπ.

Μια αυξανόμενη λίστα προκλήσεων -συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, της ετήσιας μείωσης των διεθνών επισκεπτών, της αναστολής της χρηματοδότησης ασφαλείας για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ και των αδύναμων προβλέψεων για τη βιομηχανία φιλοξενίας- προσθέτουν αγωνία ότι η γιορτή του ποδοσφαίρου δεν θα προσφέρει την αναμενόμενη οικονομική ώθηση το 2026.

