Η άδικη φορολόγηση των διαδικτυακών παιγνίων, οι απαντήσεις για την αίθουσα και ο διάδοχος του Χαρίτση

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε χθες η στενότητα χώρου στο συνεδριακό κέντρο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη. Η αναδιαμόρφωση του χώρου εδώ και καιρό έχει κοστίσει γύρω στο 1,5 εκ. ευρώ.

Φαίνεται όμως ότι η επέκταση της δυναμικότητας είναι de facto αναποτελεσματική, αν κρίνουμε από τον όγκο της προσέλευσης. Πάντως, όπως μου έλεγαν από το Δικαιοσύνης, ο χώρος φτάνει για πάνω από 400 άτομα, αριθμός μάλλον λογικός για το βεληνεκές της δίκης και τον όγκο των παραγόντων της.

Να σας πω βέβαια ότι δεν φταίει κανείς που εμφανίστηκαν τριάντα δικηγόροι της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Δεν έφτανε ένας εκπρόσωπος φερ' ειπείν; Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι σε επόμενες συνεδριάσεις η κατάσταση δεν θα είναι έτσι, ενώ και στο Εφετείο Αθηνών να μεταφερθεί η διαδικασία θα χρειαστεί και πάλι να κληρωθεί έδρα και στο τέλος η χωρητικότητα είναι μόλις 30 άτομα ακόμα.

Η άδικη φορολόγηση Πιερρακάκη

Για να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση ένα νέο πακέτο επιδοτήσεων αποφάσισε να κάνει αυτό που έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις που ζοριζόταν πολιτικά: να επιβάλλει κάποια έκτακτη εισφορά.

Αυτή τη φορά πέρασε κάτω από τα ραντάρ, καθώς όταν επεβλήθη η έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια προκλήθηκε μείζων πολιτική κρίση, καθώς η κυβέρνηση δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τις ιδιοκτησίες ότι σκόπευε να το κάνει.

Τώρα, επειδή υπήρχαν ζητήματα με τις ιδιοκτησίες των διυλιστηρίων, το ντουέτο Πιερρακάκη-Πετραλιά αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό για να βρει 100 εκατομμύρια που έλειπαν από την εξίσωση: να φορολογήσει τα διαδικτυακά παίγνια, τα οποία ούτως ή άλλως φορολογούνται σημαντικά ως προς τα κέρδη των παικτών.

Είναι σαν να μην θέλει η κυβέρνηση την ανάπτυξη ενός κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εισφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία, ενώ ταυτόχρονα δίνει πάσα στους παίκτες να ασχοληθούν με τον παράνομο τζόγο.

Στα έργα της Θεσσαλονίκης

Ο Μητσοτάκης μπορεί να μείνει στην Αθήνα για την παρέλαση της 25ης, αλλά όπως σας έγραψα χθες μια Θεσσαλονίκη θα την πάει σήμερα. Η επίσκεψη είναι σχεδιασμένη να ξεκινήσει το πρωί και να τελειώσει κάπου μετά το μεσημέρι και περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολλά και διάφορα έργα.

Η αρχή θα γίνει από το ΙΜΕΤ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών , θα ακολουθήσει η επίσκεψη στα υπό ανέγερση σχολεία, ένα Λύκειο και ένα Δημοτικό, στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και θα καταλήξει στο Λιμάνι της πόλης.

Και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πεδίο προβληματισμού για τη ΝΔ, ο Μητσοτάκης επενδύει στην υλοποίηση μεγάλων έργων που είναι η παραδοσιακή... καψούρα της πόλης, για να συσπειρώσει κόσμο και να κόψει τις διαρροές προς τα δεξιά.

Σήμερα η παραίτηση Χαρίτση

Σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης που διαφωνεί με την πλειοψηφία του κόμματος και αναμένεται μαζί με άλλους επτά βουλευτές να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όταν αυτό δημιουργηθεί.

Θεωρείται βέβαιο ότι θα παραδώσει την Προεδρία στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ενώ ερώτημα παραμένει το τι θα γίνει με τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος για όσο διάστημα παραμένει μέχρι τις εκλογές.

Ρώτησα πηγή μου στο κόμμα για το εάν προτίθεται να αναλάβει την προεδρία της ΚΟ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αλλά έλαβα αρνητική απάντηση.

Ενιαίο κόμμα το ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε χθες στο OPEN ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει ως ενιαίο κι όχι ως συνασπισμός κομμάτων στις επικείμενες εκλογές.

Θυμίζω ότι από την σύσταση του ΚΙΝΑΛ κι έπειτα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ήταν ένας συνασπισμός κομμάτων που αποτελούνταν από τους συμμάχους του πάλαι ποτέ κραταιού κινήματος: του ΚΙΔΗΣΟ, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της ΕΔΕΜ και τις Κινήσεις της Σοσιαλδημοκρατίας.

Όλο αυτό γίνεται ώστε το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών εφόσον έρθει πρώτο στις εκλογές, προοπτική την οποία αμφισβητούν ακόμη και τα ίδια τα στελέχη του Κινήματος στις ιδιωτικές τους συζητήσεις αλλά αποκλείεται να το κάνουν δημοσίως. Η επίσημη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Ο Τασούλας και ο Κολοκοτρώνης

Μέρες που είναι, ο Κώστας Τασούλας βρέθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής σε ειδική εκδήλωση για 1.143 έγγραφα που αφορούν τον Γέρο του Μοριά και δεν ήταν ως τώρα γνωστά.

Τα έγγραφα αυτά συγκέντρωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) και δημιούργησε τον «Αρχειακό Τόπο Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» που παρουσιάστηκε χτες στο Μέγαρο.

Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος μίλησε για τη στρατηγική ευφυία του Κολοκοτρώνη, αλλά και το γεγονός πως υπήρξε άνθρωπος που αντιλαμβανόταν βαθιά τη σημασία της παιδείας και της προκοπής του τόπου.

Ανέφερε μάλιστα τη χαρακτηριστική φράση «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας» από την ομιλία του Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές του Α’ Γυμνασίου αρρένων στις 7 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα. Να σας πω ότι ο ΠτΔ θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση της Δευτέρας στην Αθήνα, μαζί με τον πρωθυπουργό.

Εκσυγχρονισμός με αυστηρό πλαίσιο και καθαρούς κανόνες στις μεταφορές

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να δίνει το στίγμα: εκσυγχρονισμός με έλεγχο και αυστηρότερες συνέπειες.

Στο επίκεντρο, η καθημερινότητα: αυξημένα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή, αυτεπάγγελτες διώξεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς. Παράλληλα, η σχολή οδηγών στην ΟΣΥ επιχειρεί να καλύψει κρίσιμα κενά στις αστικές συγκοινωνίες. Στα ταξί, το μήνυμα είναι διπλό: διαφάνεια και φίλτρο αξιοπιστίας. Ψηφιακές άδειες, λύσεις σε εκκρεμότητες, αλλά και σαφής σύνδεση με το ποινικό μητρώο για τη διατήρηση της άδειας — μια ρύθμιση που ανεβάζει τον πήχη για το ποιος μπορεί να μεταφέρει επιβάτες.