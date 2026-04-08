Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα (07/04)

Συνεχίζονται σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (08/04), οι αιτήσεις για το Fuel Pass, που αφορά σε καύσιμα αλλά και μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Την πρώτη ημέρα αιτήσεων, προχθές, καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα στην πλατφόρμα με αποτέλεσμα να αποφασιστεί οι αιτήσεις για το Fuel Pass να γίνουν με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Η διαδικασία κυλάει ως εξής:

• Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

• Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Πώς κάνετε αίτηση για το Fuel Pass 2026

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια:

Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους

τα τους Επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση

ή τον του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση Δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί:

μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας , επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους

, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.