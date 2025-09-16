Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγόρασε τα ναυπηγεία της NVL

Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της ναυπηγικής, εξαγοράζοντας τμήμα του ομίλου Lürssen (NVL) με έδρα τη Βρέμη, κίνηση η οποία αλλάζει ριζικά τον τομέα των ναυπηγείων στη βόρεια Γερμανία.

Το ναυπηγικό τμήμα του ομίλου Lürssen που αγοράζει η Rheinmetall περιλαμβάνει την Blohm+Voss, την Norderwerft στο Αμβούργο, το Peene -Werft στο Βόλγκαστ του Μεκλεμβούργου- Πομερανίας και το Neue Jadewerft στο Βιλχελμσχάφεν.

Επιπλέον, υπάρχουν εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Αίγυπτο και στο Μπρουνέι.

Η τιμή αγοράς που θα καταβάλει η Rheinmetall δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε εμπιστευτικότητα.

Η NVL είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με το δίκτυο NDR, έχει εγγράψει μέχρι στιγμής παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η Rheinmetall απασχολεί σήμερα 40.000 εργαζόμενους σε 174 τοποθεσίες, με την εξαγοραζόμενη εταιρία να αριθμεί περί τους 2.100 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Η NVL προμηθεύει ήδη τόσο το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας όσο και τις ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών και το πεδίο στο οποίο θεωρείται ότι διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης είναι αυτό των θαλάσσιων drones.

Παρότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς από τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο, η αξία της μετοχής της Rheinmetall έφθασε χθες Δευτέρα στο ιστορικό υψηλό των 1.949 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η τιμή της μετοχής της γερμανικής εταιρίας έχει αυξηθεί περίπου 20 φορές.

Η Rheinmetall άλλωστε συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προμηθευτές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.