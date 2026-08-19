Γιατί όλοι στις πλατείες των χωριών μιλάνε για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται

Λίγο παράξενος ο φετινός Αύγουστος στα χωριά μας: Κάποια, συνήθως πρώην κεφαλοχώρια με αρκετούς εναπομείναντες μόνιμους κατοίκους, γέμισαν κόσμο, άλλοι με καταγωγή, άλλοι απλώς φίλοι.

Κάποια άλλα, μικρότερα και σε «προχωρημένη ερήμωση» τα επισκέφθηκαν μόνο λίγοι φανατικοί εραστές τους, άνθρωποι που συνήθως έλκουν από εκεί την καταγωγή τους. Πανηγύρια, συναυλίες, πάρτι παντού! Όλοι όμως ρωτούν «πόσο έχει το εισιτήριο»;

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