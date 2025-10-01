Γιώργος Περιστέρης για νέο ομόλογο: Επενδυτική εμπιστοσύνη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – «Συμπέσαμε με τα 149 χρόνια του ΧΑ»

Την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου 7ετούς εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, κήρυξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, χτυπώντας το «καμπανάκι» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το insider, κύριος Περιστέρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της έκδοσης.

Επιπλέον, ο ΓιώργοςΠεριστέρης ευχαρίστησε τους επενδυτές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στις προοπτικές του Ομίλου και τις επενδύσεις, τις διοικήσεις του ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς τις τράπεζες αλλά και το προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΧΑΑ, Γιάννος Κοντόπουλος, επεσήμανε την επιτυχία της έκδοσης, των 500 εκατ. ευρώ η οποία καλύφθηκε 2,4 φορές προσελκύοντας 1,2 δισ. ευρώ. Επρόκειτο όπως είπε ότι αποτέλεσε την μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού ομολόγου στο ΧΑΑ.

Η έναρξης της διαπραγμάτευσης του ομολόγου του ΓΕΚ Τέρνα, συνέπεσε με τα 149 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο ΓΕΚ Τέρνα είναι εισηγμένος στο ΧΑΑ από το 1969 και μέχρι σήμερα έχει αντλήσει συνολικά 1,64 δισ. είτε από εισαγωγή νέων μετοχών είτε από εταιρικό ομόλογα.

