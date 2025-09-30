GRECA: Πρόταση βόμβα για «χαράτσι» 7 ευρώ σε Temu και Shein

Στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης επανέρχεται η πρόταση για την επιβολή εθνικού τέλους 7 ευρώ σε κάθε εισαγόμενο δέμα από τρίτες χώρες, την οποία φέρνει στο τραπέζι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Η πρόταση αφορά κυρίως τις πλατφόρμες Shein και Temu, οι οποίες έχουν αποκτήσει τεράστιο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, λειτουργώντας –κατά τον Σύνδεσμο– εκτός των πλαισίων θεμιτού ανταγωνισμού, με φθηνά προϊόντα, αμφίβολης ποιότητας και χωρίς αντίστοιχες φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις.

Ο GR.EC.A ζητά ίσους όρους ανταγωνισμού, θυμίζοντας ότι Γαλλία και Ρουμανία έχουν ήδη υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα προστασίας των εθνικών αγορών.

Το προτεινόμενο τέλος των 7 ευρώ ανά δέμα θα έχει διπλό στόχο:

Να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές από τρίτες χώρες , και

Να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των εσόδων.

«Η αδράνεια κοστίζει – ώρα για δράση», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΕΕ, η εικόνα είναι ανησυχητική:

Οι Έλληνες ξόδεψαν το 2024 529 – 627 εκατ. ευρώ στις δύο κινεζικές πλατφόρμες.

Αυτό αντιστοιχεί στο 18% – 21% του συνόλου των online αγορών στη χώρα.

Οι άμεσες απώλειες εσόδων για το Δημόσιο έφτασαν τα 105 – 115 εκατ. ευρώ .

4.700 – 5.600 θέσεις εργασίας χάθηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Με βάση τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, η συνολική ζημιά φτάνει τα 188 – 204 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις αγορές από Temu και Shein

Η Ελλάδα βρίσκεται:

8η στην Ευρώπη σε αγορές από Temu

4η στην Ευρώπη σε αγορές από Shein

Οι αγορές επικεντρώνονται κυρίως:

Σε ρούχα (50% των παραγγελιών)

Σε ηλεκτρονικά είδη και είδη σπιτιού

Πού οφείλεται η επιτυχία των εταιρειών

Η επιτυχία των κινεζικών πλατφορμών δεν οφείλεται μόνο στις τιμές, αλλά και στην τεράστια επένδυση σε διαφήμιση. Μετά την κατάργηση του de minimis στις ΗΠΑ (που επέτρεπε την αφορολόγητη εισαγωγή μικρών πακέτων), οι πλατφόρμες στράφηκαν στην Ευρώπη με:

1,4 δισ. ευρώ σε διαφημιστικές δαπάνες, «πλημμυρίζοντας» τα social media.

«Πλέον είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λιανεμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Η τοποθέτηση αυτή φέρεται να βρίσκει ευρεία αποδοχή στον κλάδο, με πολλούς να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας της εγχώριας επιχειρηματικότητας από τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές.