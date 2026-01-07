Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Ποια μέρα αρχίζουν - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Ακόμη δεν έχουμε «συνέλθει» από τις αγορές των εορτών και ήδη τα πρώτα εκπτωτικά ταμπελάκια έχουν μπει στα καταστήματα. Η επίσημη έναρξη των Χειμερινών εκπτώσεων θα είναι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

'Ενδυση, Υπόδηση και Ηλεκτρονικές Συσκευές είναι μερικά από τα προϊόντα που θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν σε πολύ πιο χαμηλές τιμές.

Μάλιστα, οι προσφορές θα διαρκέσουν για περισσότερο από ένα μήνα και όπως κάθε χρόνο θα τελειώσουν 27 Φεβρουαρίου.

Εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Προκειμένου να μπορούν εύκολα οι καταναλωτές να αγοράσουν αυτά που χρειάζονται και επιθυμούν κατά την περίοδο των εκπτώσεων τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά για δύο Κυριακές την περίοδο των προσφορών. Συγκεκριμένα:

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 (πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων)

2026 (πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων) Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 (δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων)

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για αυτές τις Κυριακές είναι από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., αν και η τελική απόφαση εξαρτάται από κάθε κατάστημα ή εμπορική περιοχή.