Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και μέχρι πότε θα ισχύουν

Μια ανάσα πριν την πρεμιέρα των χειμερινών εκπτώσεων του 2026, αφού στις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να αρχίσουν, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να κάνουν φθηνότερες αγορές αλλά και να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος αυτή αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης και εποχικών προϊόντων σε τιμές «ευκαιρίας», αποτελώντας μια σημαντική ελάφρυνση στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Τα καταστήματα μπορούν είτε να συμμετέχουν ή όχι, όμως σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν εκπτώσεις υποχρεούνται να τηρήσουν κανόνες διαφάνειας, όπως σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Παράλληλα, ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, που καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.