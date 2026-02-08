Χειμερινοί Ολυμπιακοί Μιλάνου: Αναζητώντας τη χαμένη μαγεία - Κοντά στα 6 δισ. ευρώ το συνολικό κόστος

Τη μαγεία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα επιδιώξουν να ξαναφέρουν οι χειμερινοί Μιλάνο-Κορτίνα 2026 που άνοιξαν επίσημα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Και αυτό, καθώς η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων έχει επισκιαστεί από διαρκείς υπερβάσεις κόστους, πολιτικές διαμάχες, σκάνδαλα ντόπινγκ και μία κληρονομιά εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται - οι αποκαλούμενοι «λευκοί ελέφαντες».
Και αυτό πριν καν φτάσουμε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η οποία απειλεί συνολικά τη βιωσιμότητα των χειμερινών σπορ. Οι χειμερινοί Μιλάνο-Κορτίνα 2026 πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν ένα ταραχώδες γεωπολιτικό, οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Το κόστος εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύσει περίπου το 0,3% του ΑΕΠ της Ιταλίας για το 2025, φτάνοντας σε ένα εκτιμώμενο ποσό των 5,9 δισ.ευρώ, σύμφωνα με την S&P Global, ενώ δεν αποκλείεται να είναι ακόμη υψηλότερο.
