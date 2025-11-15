Hilton: Από 1 σε 67 ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια- Οι μονάδες που έρχονται

«Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος κλειδί για την Hilton παγκοσμίως». Με τα παραπάνω λόγια ο David Kelly ,Senior vice President Continental Europe, της Hilton προσπάθησε να περιγράψει τις προσδοκίες του αμερικανικού κολοσσού της φιλοξενίας από την ελληνική τουριστική αγορά αλλά και να εξηγήσει την ραγδαία, όπως την χαρακτήρισε, ανάπτυξη του μπραντ στην χώρα μας.
Ανάπτυξη που οδήγησε από το ένα ξενοδοχείο της Αθήνας που διατηρούσε παλαιότερα στη σε 67 καταλύματα ανά την επικράτεια - που λειτουργούν ήδη ή που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν προσεχώς - μέσα σε πέντε μόλις χρόνια. Οι επενδύσεις μάλιστα δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ, καθώς οι τουριστικές προοπτικές της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης παραμένουν μεγάλες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr.
- Ο Μελέτης Ηλίας για τις τρέλες που έχει κάνει για την ΑΕΚ: «Με κυνηγούσαν τα ΜΑΤ και μπήκα σε ζαχαροπλαστείο»
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»
- Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.