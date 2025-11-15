Hilton: Από 1 σε 67 ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια- Οι μονάδες που έρχονται

«Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος κλειδί για την Hilton παγκοσμίως». Με τα παραπάνω λόγια ο David Kelly ,Senior vice President Continental Europe, της Hilton προσπάθησε να περιγράψει τις προσδοκίες του αμερικανικού κολοσσού της φιλοξενίας από την ελληνική τουριστική αγορά αλλά και να εξηγήσει την ραγδαία, όπως την χαρακτήρισε, ανάπτυξη του μπραντ στην χώρα μας.

Ανάπτυξη που οδήγησε από το ένα ξενοδοχείο της Αθήνας που διατηρούσε παλαιότερα στη σε 67 καταλύματα ανά την επικράτεια - που λειτουργούν ήδη ή που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν προσεχώς - μέσα σε πέντε μόλις χρόνια. Οι επενδύσεις μάλιστα δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ, καθώς οι τουριστικές προοπτικές της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης παραμένουν μεγάλες.

