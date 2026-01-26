Σία Κοσιώνη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της - «Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος»

Η Σία Κοσιώνη νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας στο οποίο μεταφέρθηκε την περασμένη Πέμπτη (22/1) με πρόβλημα στην αναπνοή και έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Ο στενός της φίλος και συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης, μίλησε στο Happy Day και έδωσε τα νεότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως πηγαίνει ήδη καλύτερα.

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα, τον σύζυγό της, από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μία κατάσταση σταθερή, καλή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είναι σε συνθήκη ανάρρωσης, ξεκούρασης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο.

Είναι πολύ δυνατή, σταθερή, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και θα είναι σύντομα και πάλι στις επάλξεις, όπως λέει και η ίδια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Ήμουν μαζί της την Τετάρτη στο γραφείο της, ήταν κάπως κουρασμένη αλλά η Σία είναι πάντα πολύ δυναμική και οποιαδήποτε κούραση την κρύβει ή την αγνοεί.

Την επόμενη μέρα έμαθα από την ίδια ότι θα μείνει στο σπίτι, δεν θα βγει στο δελτίο και νομίζω ότι από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή άρχισε να επιδεινώνεται το αναπνευστικό της και πήγε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

«Οι δικοί της άνθρωποι είναι δίπλα της. Το σίγουρο είναι ότι είναι δυνατή, νιώθει πολύ ευλογημένη με όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει.

Ωστόσο, η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητη, υπάρχει κι ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση», κατέληξε ο Γιώργος Λεμπέσης.