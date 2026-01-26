Τρεις νεκρές, έξι τραυματίες και δύο αγνοούμενες είναι ο έως τώρα απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Οι τελευταίες ωστόσο πληροφορίες -που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί- αναφέρουν πως έχει εντοπιστεί και τέταρτη σορός στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπήρξε και έκρηξη στους χώρους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της Πυρόσβεσης εντοπίστηκαν τρεις νεκρές γυναίκες στο υπόγειο της βιομηχανίας.

Άλλα δύο άτομα αγνοούνται και υπάρχουν φόβοι και για τη ζωή αυτών.

Ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στο Action24, έδωσε μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα Τρίκαλα, κάνοντας λόγο για «μεγάλη μάχη» από τους συναδέλφους του.

Ενημέρωσε πως πέντε άτομα τραυματίστηκαν καθώς, όπως είπε, «εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη», ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας πυροσβέστης σε ελαφριά κατάσταση.

Τοπικός εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, που μίλησε στο OPEN, έκανε λόγο για «μία φοβερή έκρηξη».

Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα | trikalavoice.gr

Όσον αφορά στην ίδια τη φωτιά, ο κ. Λαβράνος εξήγησε πως «το πίσω μέρος έχει καεί ολοσχερώς».

Στις εικόνες που δημοσιεύονται στα τοπικά μέσα φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής στο σημείο.

Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα | trikalavoice.gr

13 εργαζόμενοι στη βιομηχανία - Μεγάλη έκρηξη πριν τη φωτιά

Σημειώνεται πως ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε λίγο πριν από τις 04:00.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πρακτορείο επισημαίνει πως τρία άτομα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα | trikalavoice.gr

Της φωτιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον, έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.