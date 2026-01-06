Μενού

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να δηλώσουν το «διαζύγιο» στην ΑΑΔΕ

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ την πλατφόρμα για να δηλώσουν οι έγγαμοι ότι θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Φόροι
Φόροι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ την πλατφόρμα για να δηλώσουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι ότι θέλουν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Το «φορολογικό διαζύγιο» είναι πλέον μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται κάθε χρόνο την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή δήλωση. 

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ