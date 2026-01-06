Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να δηλώσουν το «διαζύγιο» στην ΑΑΔΕ

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ την πλατφόρμα για να δηλώσουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι ότι θέλουν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Το «φορολογικό διαζύγιο» είναι πλέον μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται κάθε χρόνο την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή δήλωση.

