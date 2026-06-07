Χρήσιμα tips που επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης της σύνταξης - Τι πρέπει να κάνουν οι 60αρηδες

Έτοιμος να απονέμει συντάξεις σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης θα είναι ο ΕΦΚΑ από το 2027, όταν θα ολοκληρωθεί το ψηφιακό μητρώο ενσήμων και θα καταργηθεί το υπάρχον σύστημα απονομών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν την ηλικία των 62 ετών δεν θα πρέπει να περιμένουν τελευταία στιγμή για να κινήσουν την διαδικασία, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία έναν χρόνο νωρίτερα (ειδικά όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση), ώστε να συρρικνωθεί ο χρόνος αναμονής και να είναι πλήρης ο φάκελος της αίτησης.

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