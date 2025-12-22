Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά στις 25 - Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, και καταστήματα και σούπερ μάρκετ ακολουθούν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας.

Η γενική οδηγία για όλα τα μαγαζιά αναφορικά με την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είναι ότι θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο για τον Δεκέμβριο προβλέπει:

Δευτέρα 22/12 και Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Αν και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα θα παραμείνουν κλειστές, ανοιχτά θα είναι τα εξής μαγαζιά:

Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00

Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00

Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00