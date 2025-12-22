Μενού

Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά στις 25 - Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Αν και κατά γενική οδηγία τα σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα θα παραμείνουν κλειστά, επιλεκτικά κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Newsroom
Ο πληθωρισμός όπως αποτυπώνεται στα σούπερ μάρκετ
Στιγμιότυπο από ψώνια σε σούπερ μάρκετ | Intime
Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, και καταστήματα και σούπερ μάρκετ ακολουθούν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας. 

Η γενική οδηγία για όλα τα μαγαζιά αναφορικά με την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είναι ότι θα παραμείνουν κλειστά. 

Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο για τον Δεκέμβριο προβλέπει: 

  • Δευτέρα 22/12 και Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
  • Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Αν και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα θα παραμείνουν κλειστές, ανοιχτά θα είναι τα εξής μαγαζιά:

  • Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00
  • Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00
  • Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00 

 

