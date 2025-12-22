Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά στις 25 - Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, και καταστήματα και σούπερ μάρκετ ακολουθούν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας.
Η γενική οδηγία για όλα τα μαγαζιά αναφορικά με την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είναι ότι θα παραμείνουν κλειστά.
Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο για τον Δεκέμβριο προβλέπει:
- Δευτέρα 22/12 και Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
- Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
- Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
Αν και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα θα παραμείνουν κλειστές, ανοιχτά θα είναι τα εξής μαγαζιά:
- Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00
- Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00
- Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00
