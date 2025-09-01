Χρυσός σε κρίση: Μήπως δεν είναι πια η ασφαλής επένδυση που ξέραμε

Αν κοιτάξουμε την τιμή του χρυσού ιστορικά, βλέπουμε ότι αυξήθηκε σημαντικά κατά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, όταν η παγκόσμια οικονομία εισέρχονταν σε ύφεση. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές ανθούσαν, η τιμή του έπεσε, για να ανακάμψει ξανά μετά το 2009, μαζί με την παγκόσμια οικονομία.

Φέτος, η τιμή του χρυσού έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο και παραμένει κοντά σε αυτήν την αξία, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα «ασφαλές καταφύγιο», ένα επενδυτικό καταφύγιο για περιόδους κρίσεων, όταν οι επενδυτές απομακρύνονται από πιο ριψοκίνδυνες επιλογές όπως οι μετοχές.

Η «σύγκρουση» χρυσού και μετοχών

Ωστόσο, τον Αύγουστο, ο δείκτης S&P 500 έφτασε επίσης σε ιστορικό υψηλό και παραμένει κοντά σε αυτήν την τιμή, γεγονός που προκαλεί συζητήσεις για το αν ο χρυσός διατηρεί την αξία του ως ασφαλής επιλογή. Παραδοσιακά, οι τιμές του χρυσού κινούνταν αντίθετα από τις μετοχές, δημιουργώντας το φαινόμενο «αντιστάθμισης». Τώρα όμως, τόσο ο «ασφαλής» χρυσός όσο και οι ριψοκίνδυνες μετοχές αυξάνονται ταυτόχρονα, γεγονός που σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών David McMillan, ενδέχεται να μειώσει την ελκυστικότητά του ως επένδυση σε δύσκολους καιρούς.

Τι εξηγεί την τρέχουσα άνοδο

Οικονομολόγοι αποδίδουν την πρόσφατη εκτόξευση σε πολλούς παράγοντες. Σημαντικός είναι ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά και οι πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές χρυσού, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά (περίπου 3.430 ευρώ) στα μέσα του 2026, από τα 2.912 ευρώ που είναι σήμερα.

Shutterstock

Η αντίθετη άποψη

Παράλληλα, κάποιοι αναλυτές βλέπουν τον χρυσό να υποχωρεί. Ο Jon Mills της Morningstar εκτίμησε ότι η τιμή μιας ουγγιάς μπορεί να πέσει στα 1.820 δολάρια τα επόμενα χρόνια, καθώς η αύξηση της παραγωγής και η εισαγωγή ανακυκλωμένου χρυσού στην αγορά θα αυξήσουν την προσφορά. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να περιορίσουν τις αγορές τους και άλλες βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη ζήτηση θα μειωθούν, οδηγώντας τις τιμές προς τα κάτω.

Τι σημαίνει αυτό για τον επενδυτή

Η πραγματικότητα είναι ότι οι απόψεις διίστανται – και αυτό από μόνο του αποτελεί αλλαγή των δεδομένων. Ο χρυσός ανέκαθεν θεωρούνταν ένα ασφαλές «καταφύγιο», με σχετικά προβλέψιμη πορεία. Σήμερα, σε έναν κόσμο γεμάτο οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, ούτε η δύναμη ούτε η ασφάλεια του χρυσού είναι απόλυτες.