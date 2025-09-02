Χρυσός στα ύψη: Ρεκόρ 3.501 δολαρίων ανά ουγγιά

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτοξεύθηκε σήμερα η τιμή του χρυσού, αγγίζοντας τα 3.501,59 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια), στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις τον Απρίλιο, εν μέσω αβεβαιότητας για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η εντυπωσιακή άνοδος αποδίδεται στη μετατόπιση των επενδυτών από το δολάριο προς τον χρυσό, εν μέσω προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για την ανεξαρτησία του θεσμού, μετά την ανακοίνωση αποπομπής της Λίσα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως απειλή για την ανεξαρτησία της Fed, την ώρα που η αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες, παρά τις αντίθετες δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα.

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed, στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, όπου εκτιμάται ότι θα αποφασιστεί μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%.

Η προοπτική αυτή καθιστά λιγότερο ελκυστικό το δολάριο και τα κρατικά ομόλογα, ενισχύοντας τη θέση του χρυσού ως εναλλακτική αξία-καταφύγιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για γεωπολιτικά ζητήματα – όπως η Ουκρανία και η Γάζα – αλλά και για εμπορικές εντάσεις, κυρίως σε σχέση με τους δασμούς.

