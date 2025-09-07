Η δεξιότητα που αναζητoύν οι HR και δίνει στους υποψηφίους «εξαιρετικό πλεονέκτημα»

Η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας με την άνοδο της τηλεργασίας, έχουν αλλάξει κατά τρόπο ριζικό το εργασιακό τοπίο.

Οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι προσλήψεων, αναζητούν νέες δεξιότητες και χαρακτηριστικά στα βιογραφικά τα οποία έχουν στα χέρια τους.

Όπως αναφέρει η HR της εταιρείας Workweek στο cnbc, ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία γι΄αυτό και η περιέργεια και η προσαρμοστικότητα είναι προαπαιτούμενα για να ανταπεξέλθει κανείς στο εργασιακό περιβάλλον.

Shutterstock

Ειδικότερα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος στον χώρο εργασίας, οι εργοδότες θέλουν να δουν ότι οι υποψήφιοι υπάλληλοι είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες τεχνολογίες.

Ένας υποψήφιος που σκέφτεται πώς να εφαρμόσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δουλειά του, ξεχωρίζει σε μια συνέντευξη και αυτό του δίνει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την ίδια. Η βασική κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποδεικνύει στους εργοδότες ότι είστε σε θέση να συμβαδίζετε με τις νέες εξελίξεις

Γι′ αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στην Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της εργασιακής διαδικασίας, ώστε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και ως εκ τούτου να ξεχωρίσετε και να εξελίξετε την εργασία σας.

Η ίδια μάλιστα δεν παραλείπει να τονίσει: «Δεν θα χάσεις τη δουλειά σου από μια Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θα τη χάσεις από κάποιον που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη».