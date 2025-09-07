Η εφεύρεση που έκανε τους καταναλωτές να ξοδεύουν περισσότερα στο σουπερμάρκετ

Το 1937, ο Σίλβαν Γκόλντμαν, ιδιοκτήτης της αλυσίδας παντοπωλείων Humpty Dumpty στην Οκλαχόμα, σκέφτηκε έναν τρόπο για να αυξήσει το κέρδος του, κάνοντας τους πελάτες του να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας άρχισε να παρατηρεί τη συμπεριφορά των πελατών του και τελικά διαπίστωσε, τι ήταν αυτό που έκανε τον τζίρο του να πέφτει. Οι πελάτες του συνήθως σταματούσαν τα ψώνια τους, όταν το καλάθι τους γέμιζε και γινόταν βαρύ και έτσι δύσκολο να το κουβαλήσουν.

Ο Γκόλντμαν αρχικά επιχείρησε να δώσει λύση στο πρόβλημα, δίνοντας οδηγίες στους υπαλλήλους του να προσφέρουν στους πελάτες ένα δεύτερο καλαθάκι, όταν το πρώτο γέμιζε. Το πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίστηκε και έτσι θα έπρεπε να εξετάσει εναλλακτική λύση.

Στιγμιότυπα από σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ένας τρόπος για να αγοράζουν οι πελάτες περισσότερα

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ήταν ένα απόγευμα όταν ο επιχειρηματίας παρατηρούσε τη χρησιμότητα μιας πτυσσόμενης καρέκλας στο γραφείο του. Κάπως έτσι σκέφτηκε μήπως θα μπορούσε να την εντάξει στην επιχείρησή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει τους πελάτες τους.

Με τη βοήθεια ενός μάστορα, μετέτρεψε την καρέκλα σε μια πρώτη εκδοχή του καροτσιού που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Άνετο και εύκολο για να βάζεις μέσα όσα προϊόντα θέλεις, χωρίς να καταβάλλεις έξτρα κόπο για να τα κουβαλήσεις.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου του 1937, ο Γκόλντμαν δημοσίευσε μια διαφήμιση στις τοπικές εφημερίδες, μια διαφήμιση που έδειχνε μια γυναίκα, εξουθενωμένη από το βάρος του καλαθιού με τα ψώνια της. «Είναι νέο. Είναι εντυπωσιακό. Όχι πια στο κουβάλημα καλαθιών», έγραφε.

Σούπερ Μάρκετ | Dimitris Kapantais/SOOC

Το παράδοξο όμως ήταν πως παρά τις προσδοκίες του, η εφεύρεση αποδείχθηκε μια παταγώδης αποτυχία. «Πίστευα ότι θα έκανε άμεσα επιτυχία. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με το καρότσι», έλεγε ο επιχειρηματίας σε μία τηλεοπτική συνέντευξη το 1977.

Ενώ προσδοκούσε ότι οι πελάτες του θα έκαναν ουρές για να χρησιμοποιήσουν τα καροτσάκια του, τελικά κανένας δεν επέλεγε να τα χρησιμοποιήσει. Οι γυναίκες συγκεκριμένα έλεγαν πως «αρκετά βρεφικά καροτσάκια σπρώχνουμε, δεν θα σπρώχνουμε καρότσια και στα καταστήματα», ανέφερε ο Γκόλντμαν.

Ο ίδιος όμως αντί να αποσύρει την εφεύρεσή του, επιχείρησε να της δώσει όσο μεγαλύτερη προβολή χρειαζόταν. Προσέλαβε μοντέλα (γυναίκες και άνδρες), όλων των ηλικιών, για να κυκλοφορούν με τα καροτσάκια μέσα στα μαγαζιά του και να παριστάνουν ότι ψωνίζουν. Το κόλπο δούλεψε. Σύντομα, τα καροτσάκια έκαναν επιτυχία. Και έως τη δεκαετία του 1940, όλα τα σούπερ μάρκετ, ήθελα να έχουν τα ίδια καροτσάκια.