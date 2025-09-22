Η «Εφημερίδα των Συντακτών» στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη

Ολοκληρώνεται το deal για την απόκτηση του 51% της «Εφημερίδας των Συντακτών» από τον επιχειρηματία, εφοπλιστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος θα αναδειχθεί σε μεγαλομέτοχο του μέχρι σήμερα συνεταιριστικού εντύπου.

Την περασμένη Τετάρτη υπογράφτηκε προσύμφωνο για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας που εκδίδει την εφημερίδα, όπως σημειώνει η Espresso. Το συμφωνηθέν τίμημα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ, υπερδιπλάσιο από την αρχική αποτίμηση του εγχειρήματος, που ήταν στα 1.500.000 ευρώ.

Τα χρήματα θα δοθούν για την αγορά των μετοχών του συνεταιρισμού των εργαζομένων, για την αποπληρωμή των οφειλών σε εργαζόμενους που είναι περίπου έξι μήνες απλήρωτοι, αποπληρωμή οφειλών και χρεών σε τρίτους αλλά και σε αποζημιώσεις πρώην εργαζομένων.

Η συμφωνία προβλέπει διετή μεταβατική περίοδο με διασφάλιση των θέσεων εργασιών, μικρές αυξήσεις μισθών και δέσμευση ότι η εφημερίδα θα συνεχίσει στην ίδια «γραμμή».

Πολλοί εκτιμούν ότι η εξαγορά του εντύπου δεν είναι άσχετη με τα σενάρια για νέο κόμμα Τσίπρα, απέναντι στον οποίο η ΕφΣυν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική.

Συγκρότηση νέου ΔΣ

Η μεταβίβαση του 51% ανοίγει τον δρόμο για αλλαγές στη διοικητική δομή. Προβλέπεται η συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τοποθέτηση διευθύνοντος συμβούλου και μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το τελικό «πράσινο φως» αναμένεται να δοθεί από τη γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία.