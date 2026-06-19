Η εφορία «αλλάζει πίστα»: Νέο μοντέλο λειτουργίας με «myPoint» και ψηφιακές υπηρεσίες

Τα «myPoint» εντάσσονται στο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και θα λειτουργούν ως σημεία άμεσης ενημέρωσης και υποστήριξης των φορολογουμένων, παρέχοντας καθοδήγηση για φορολογικές υποθέσεις.

Το νέο δίκτυο λειτουργεί συμπληρωματικά με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων «my1521» και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση.

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