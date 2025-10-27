Την δημοφιλία της ως προορισμός χειμερινών διακοπών αυξάνει η χώρα, έχοντας ήδη κερδίσει το στοίχημα της επέκτασης του τουριστικού ρεύματος προς τα άκρα της σεζόν.

Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αλλά και η κυλιόμενη πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (European Travel Commission), η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με το insider.gr

Δεδομένων, δε, των επιδόσεων που ήδη καταγράφονται το πρώτο οκτάμηνο της χρονιάς, οι προοπτικές για νέο ρεκόρ στα τουριστικά έσοδα το 2025 αυξάνουν.

Στο ραντάρ του χειμερινού τουρισμού μπαίνουν οι μεσογειακοί προορισμοί

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προναφερθείσας έρευνας οι μεσογειακοί προορισμοί, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, βλέπουν φέτος αύξηση της τάξης του 7% στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για ταξίδια σε σχέση με πέρυσι, για το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον προσεχή Μάρτιο. Μάλιστα η χώρα μας καταλαμβάνει την έκτη θέση στη λίστα των χωρών στις οποίες προτίθενται να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι το επόμενο πεντάμηνο. Στην ίδια λίστα την πρώτη πεντάδα καταλαμβάνουν η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Η θέση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς το ποσοστό των Ευρωπαίων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προσεχώς ανέρχεται σε 73%, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Μεταξύ αυτών δε ένα 54% επιθυμεί να ταξιδέψει την επόμενη περίοδο προς τον Ευρωπαϊκό Νότο, - ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (47%), αλλά και υψηλότερο από το 18% που προτιμά προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης, το 16% που επιλέγει την Βόρεια Ευρώπη και το μόλις 7% και 4% που σχεδιάζει αποδράσεις σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παρότι μάλιστα οι city break προορισμοί παραμένουν κορυφαία επιλογή, οι αποδράσεις σε παράκτιους προορισμούς δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι λόγοι που βάζουν τον ευρωπαϊκό νότο στο ραντάρ των χειμερινών τουριστών είναι οι ίδιοι που έχουν οδηγήσει και σε αύξηση το τουριστικού ρεύματος στα άκρα της σεζόν. Η μικρότερη συγκέντρωση επισκεπτών, το ηπιότερο κλίμα και η αποφυγή καυσώνων και υψηλών θερμοκρασιών αλλά και η τιμή. Καθώς τα καλοκαίρια στη Νότια Ευρώπη γίνονται όλο και πιο ζεστά, πολυσύχναστα, ακριβά και με περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα (όπως καύσωνες), όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θέλουν να επισκεφθούν αυτούς τους προορισμούς, αλλά προτιμούν να το κάνουν εκτός υψηλής περιόδου — δηλαδή κατά τους «ενδιάμεσους» ή πιο ήπιους μήνες επισημαίνεται στην έρευνα. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη 3 στους 4 ευρωπαίους έχουν προσαρμόσει τη συμπεριφορά τους στα ταξίδια εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Η πορεία του Φθινοπώρου

Η προαναφερθείσα στροφή, παρατηρείται εδώ και καιρό κι αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Προς επίρρωση να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση της πρωτεύουσας ο τουρισμός τον Σεπτέμβριο κατέγραψε άνοδο της τάξης του 5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024. Τροφοδότης υπήρξε κατά κύριο λόγο η διεθνής κίνηση η οποία καταγράφηκε ενισχυμένη κατά 6,6% έναντι 2,6% της εγχώριας.

Για τον Οκτώβριο, δε, οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει πάνω από το όριο των 3 εκατομμυρίων προσφερόμενων θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις, 5,3% περισσότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σαφή ένδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι προορισμοί λειτουργούν πλήρως ακόμη και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κυρίως στη Ρόδο και στην Κρήτη.

Πέρα βέβαια από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μάλιστα, το στοίχημα των shoulder months κερδίζεται και στην αρχή της χρονιάς, γεγονός που επιβεβαιώνει την δυναμική που έχει αποκτήσει το brand Ελλάδα. Αρκεί να αναφερθεί ότι η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης έναντι του 2024, τον μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο. Ειδικά η επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 14,5% τον Ιανουάριο και κατά 10,08% τον Μάρτιο, όταν όλους τους υπόλοιπους μήνες καταγράφηκαν μονοψήφια ποσοστά ανάπτυξης και μάλιστα πέριξ του 5% μεταξύ Μαΐου - Αυγούστου.

Τα σχέδια για τον φετινό χειμώνα

Όσο για τον χειμώνα, στον οποίο και αναφέρεται η έρευνα, οι ενδείξεις παραμένουν ευοίωνες και ενισχύονται από τα σχέδια των αερομεταφορέων για ενίσχυση του χειμερινού τους προγράμματος. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Aegean, Ευτύχη Βασιλική, η αεροπορική σχεδιάζει να αυξήσει κατά 9% τις διαθέσιμες θέσεις του δικτύου της το δ’ τρίμηνο της χρονιάς, έναντι της αύξησης 3% στο γ’ τρίμηνο της υψηλής εποχικότητας. Από την νέα χρονιά μάλιστα, τόσο η Aegean όσο και η Indigo θα ανοίξουν την αγορά της Ινδίας με νέες απευθείας πτήσεις στον προορισμό.

Ενδεχομένως μάλιστα να δούμε και ακόμα περισσότερες πτήσεις χάρη στο πρόγραμμα κινήτρων που εγκαινιάζει ο ΔΑΑ, ώστε οι αεροπορικές να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θερινές συνδέσεις και τον χειμώνα στο αεροδρόμιο της Αθήνας.