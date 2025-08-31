Η ελληνική πόλη που είδε το πιτόγυρο να φτάνει τα 7 ευρώ

Η τιμή του αγαπημένου street food των Ελλήνων, το σουβλάκι, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα στην Κρήτη, με κάποιες παραγγελίες να αγγίζουν ακόμη και τα 7 ευρώ.

Όπως δήλωσε η Μαρία Αντωνακάκη-Χαλβατζή, β’ αντιπρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η αύξηση αυτή δεν αφορά την καθημερινή κατανάλωση στο κατάστημα, αλλά τις παραδόσεις κατ’ οίκον μέσω εφαρμογών, οι οποίες κρατούν προμήθεια έως και 25%.



Το σουβλάκι ως είδος πολυτελείας - Οι αιτίες πίσω από την αύξηση

Η αύξηση των τιμών στο σουβλάκι και το πιτόγυρο δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Creta24, οι τιμές σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου έχουν ξεπεράσει τα 6 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ σε πλατφόρμες διανομής φαγητού.

Οι επιχειρηματίες του κλάδου κάνουν λόγο για «ράλι» ανόδου στις πρώτες ύλες, ενώ παρά την πτώση των ενεργειακών τιμών και του ελαιολάδου, δεν παρατηρείται αντίστοιχη μείωση στις τιμές του εμπορίου.

Η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά είναι εμφανής, με τις πωλήσεις να έχουν μειωθεί. Το σουβλάκι, που κάποτε ήταν το πιο προσιτό και αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων, κινδυνεύει πλέον να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας.