Η KitKat ενώνει τις δυνάμεις της με τη Formula 1 και το διάλειμμα αποκτά νέα ταχύτητα

Η εμβληματική KitKat συνεργάζεται με τη Formula 1 σε μια τριετή σύμπραξη που φέρνει την αδρεναλίνη των αγώνων στον κόσμο της σοκολάτας. Το πιο διάσημο «break» μετατρέπεται σε εμπειρία γεμάτη ταχύτητα και δράση, συνδυάζοντας τη γεύση με τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η KitKat παρουσιάζει μια συλλεκτική σοκολάτα σε σχήμα μονοθέσιου F1 – την πρώτη στο είδος της. Πλούσια σοκολάτα γάλακτος, τραγανά δημητριακά και κομμάτια γκοφρέτας δημιουργούν έναν δυναμικό γευστικό συνδυασμό, που ανεβάζει… στροφές. Η παραγωγή υλοποιείται με την τεχνογνωσία της Nestlé Ελλάς, αναδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να καινοτομεί σε μεγάλη κλίμακα.

Όπως δήλωσε ο Τάκης Κουβάτσος, Business Executive Officer Confectionery & Food της Nestlé Ελλάς, η συνεργασία επιβεβαιώνει την παγκόσμια απήχηση της μάρκας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας και in-store activations, εκμοντερνίζοντας συνολικά την κατηγορία σοκολάτας.

Η ενέργεια κορυφώνεται με μεγάλο onpack διαγωνισμό: έως τις 4 Απριλίου 2026, επιλεγμένες συσκευασίες με ειδική σήμανση δίνουν την ευκαιρία για καθημερινά δώρα, αλλά και για 7 διπλά Grandstand εισιτήρια στο Formula 1 Gran Premio d’Italia 2026 στη Monza.

Το διάλειμμα δεν είναι πια απλώς μια παύση. Είναι εμπειρία υψηλών ταχυτήτων.