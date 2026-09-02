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Η λειψυδρία περνά τα σύνορα: Η Ελλάδα ανοίγει το κεφάλαιο της «διπλωματίας του νερού» στα Βαλκάνια

Η πίεση που ασκεί η λειψυδρία στους υδατικούς πόρους της χώρας ανοίγει ένα κεφάλαιο που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

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Χαμηλή στάθμη του νερού σε λίμνη | Eurokinissi - ΑΡΧΕΙΟ
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Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός και Αώος, μαζί με το διασυνοριακό σύστημα των Πρεσπών, συνδέουν υδρολογικά την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και την Τουρκία, καθιστώντας τη διαχείριση του νερού και ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

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