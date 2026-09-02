Η λειψυδρία περνά τα σύνορα: Η Ελλάδα ανοίγει το κεφάλαιο της «διπλωματίας του νερού» στα Βαλκάνια

Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός και Αώος, μαζί με το διασυνοριακό σύστημα των Πρεσπών, συνδέουν υδρολογικά την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και την Τουρκία, καθιστώντας τη διαχείριση του νερού και ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr