Η «μαύρη τρύπα» του πορτοφολιού: Πού φεύγει σχεδόν το 50% του εισοδήματος

Η καθημερινή διαβίωση και η κάλυψη των βασικών αναγκών συνεχίζουν να απορροφούν τη μερίδα του λέοντος από τον οικογενειακό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νεότερα δεδομένα της Eurostat αποτυπώνουν μια αμείλικτη πραγματικότητα: σχεδόν το μισό του συνολικού καταναλωτικού ταμείου των νοικοκυριών (46,0%) διοχετεύεται αποκλειστικά σε τρεις συγκεκριμένους πυλώνες.



Τα έξοδα ενός νοικοκυριού | Eurostat

Οι τρεις «καταβόθρες» του εισοδήματος

Στην κορυφή των μηνιαίων εξόδων παραμένουν σταθερά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, η στέγαση (μαζί με το νερό και την ενέργεια) και οι μεταφορές. Κάθε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες κατέγραψε αισθητές ανατιμήσεις σε τουλάχιστον ένα από τα τελευταία έτη, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική τροχιά των τιμών καταναλωτή. Η επιβάρυνση στα είδη πρώτης ανάγκης λειτούργησε ως ο βασικός καταλύτης για την οικονομική πίεση που βίωσαν οι πολίτες.

Η στροφή στην εμπειρία και την ευεξία

Παρά το στενό οικονομικό περιβάλλον, η σύγκριση μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 αποκαλύπτει μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στις καταναλωτικές συνήθειες. Τα μερίδια δαπανών αυξήθηκαν σε τομείς που συνδέονται με την ποιότητα ζωής:

Αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός: Κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, αυξάνοντας το μερίδιό του κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Εστιατόρια και υπηρεσίες διαμονής: Ενισχύθηκαν κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Εκπαίδευση: Σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Πού «έκοψαν» οι καταναλωτές

Για να εξισορροπηθούν οι νέες προτεραιότητες, οι ευρωπαϊκές οικογένειες περιόρισαν τα ποσοστά των εξόδων τους σε άλλες δραστηριότητες.

Η εντονότερη υποχώρηση σημειώθηκε στο μερίδιο δαπανών για τις μεταφορές (μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ ακολούθησε ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας (μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες).