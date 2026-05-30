Η Ναυτιλία κοιτάζει προς την πυρηνική ενέργεια – Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές πυρηνικής πρόωσης στη ναυτιλία ενδέχεται να εμφανιστούν ήδη στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030 αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί οι κανόνες, οι υποδομές και η επιχειρησιακή εμπειρία που απαιτούνται για την ευρύτερη αξιοποίησή της.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που προέκυψε από την επιστημονική ημερίδα «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ναυτιλίας, της πυρηνικής βιομηχανίας, νηογνωμόνων και θεσμικών φορέων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr